Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi'ndeki açıklamaları dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi'nde Filistinlilere yönelik yeni bir katliama girişen İsrail'e ve buna sessiz kalan, destekleyen batılı devletlere sert eleştirileri ve uyarıları, dünya basınında geniş yer buldu.

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İstanbul'da Gazze'nin sesi olmak için düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne onbinlerce vatandaş katılırken, alanı dolduranlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, dış basında da yankı buldu.

Batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak geçerken, Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımlaması, bazı kurumlara tarafından öldürülen İsrailliler üzerinden eleştirildi.

İşte dünya basınından o manşetler..

"Erdoğan, Hamas'a özgürlük savaşçısı diyerek İsrail'i kızdırdı"

Reuters: Erdoğan, Hamas özgürlük savaşçıları diyerek İsrail'i kızdırdı

Financial Times: Erdoğan, İsrail'in terör devleti olduğunu, Hamas'ın ise terörist olmadığını söyledi

Al-Jazeera: Erdoğan, İsrail'in işgalci, Hamas'ın da özgürlük savaşçısı olduğunu söyledi

Euronews: Erdoğan'a göre Gazze'deki katliamın asıl sorumlusu Batılı ülkeler

Ekathimerini: Erdoğan, 'Selanik bizden koparıldı' dedi

BBC: Erdoğan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklanan ifadeleri Hamas için kullandı

Die Welt: Erdoğan, aşırı islamcı Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımladı, öldürülen 1400 İsrailliyi anmadı.

"Türkiye, İsrail'i 'savaş suçlusu' ilan etmeye hazırlanıyor"

El Mundo: Erdoğan 'Gazze'deki katliamlardan' Batı'yı sorumlu tutuyor, İsrail'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendiriyor

La Repubblica: Türkiye, Gazze'deki eylemlerinden dolayı İsrail'i "savaş suçlusu" ilan etmeye hazırlanıyor. Erdoğan konuşmasında, İsrail'in saldırılarını durdurmadığı için Gazze'deki ölümlerden Batılı ülkeleri de sorumlu tutmakla suçladı.