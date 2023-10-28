İsrail'den son dakika Türkiye kararı! Geri dönün çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki tüm diplomatlarının geri dönmesi talimatı verdiğini açıkladı.

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İşgalci İsrail'in Gazze'deki katlimlarının ardından Türkiye tepkisini çok sert bir şekilde dile getirmişti. İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çektiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, ''Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İŞGALCİ İSRAİL'İ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingin'de Gazze'de katliama imza atan İsrail'e çok sert tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan şu iafadeleri kullandı;

"İSRAİL SEN İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN"

Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galip olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu? 1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor. Karşımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege, Marmara ve Karadeniz'de Rumları kışkırtıp yok etmeye kalkanların modern versiyonları var. Bizi siyasi, coğrafi, ekonomik olarak dilim dilim doğrayanların kapanmamış hesapları var. Buna izin vermeyeceğiz.