Adana Demirspor, Konyaspor'u devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor iç sahada kazanma serisini 6 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
ADANA DEMİRSPOR 3-0 KONYASPOR
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Turgut Doman
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson,Gravillon, Semih, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
KONYASPOR: Paul, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol
GOLLER: 54' - 90+3' Niang - 81'Balotelli (Adana Demirspor)