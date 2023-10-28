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Adana Demirspor, Konyaspor'u devirdi!

Adana Demirspor, Konyaspor'u devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Hakan Keleş ile ilk maçına çıkan Konyaspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti. Adana Demirspor üç golle 3 puana ulaştı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor iç sahada kazanma serisini 6 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

ADANA DEMİRSPOR 3-0 KONYASPOR

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Turgut Doman

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson,Gravillon, Semih, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang

KONYASPOR: Paul, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol

GOLLER: 54' - 90+3' Niang - 81'Balotelli (Adana Demirspor)

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