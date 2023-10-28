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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Park’ı açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılının önemli olduğunu vurgulayarak, “Önemi sadece 100 yıl olmasından kaynaklanmıyor çünkü Kurtuluş Savaşını verip, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Biz Kurtuluş Savaşını verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke, onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler ve bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyeti kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşaa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır” diye konuştu.

Mansur Yavaş’ın adaylık vurgusu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.

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