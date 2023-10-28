İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'ın uydularını da engelleyeceğiz

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama kararı alan Elon Musk ile tüm bağlarını kopardıklarını, uyduları engellemek için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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İsrail, dün akşam Gazze'ye 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısını gerçekleştirdi. Kentteki telefon ve internet hizmetleri kesilirken, bölgede yaşayan 2 milyondan fazla insandan haber alınmadı.

Yapılan çağrılar sonucunda, Elon Musk devreye girerek Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

İsrailli bakan çıldırdı: "Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek"

Elon Musk'ın bu hamlesi İsrail hoşuna gitmedi. İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, Elon Musk'ın Gazze için Starlink kararı sonrası sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu sözleri sarfetti:

İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. HAMAS uyduyu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Elon Musk da biliyor. HAMAS DEAŞ'tır. Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek.