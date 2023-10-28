Netanyahu: Gazze'ye yönelik saldırılar devam edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun ikinci aşamasının başladıklarını ifade ederek, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadelerini kullandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, "Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız" dedi. Operasyonun ikinci aşamasının başladığını ifade eden Netanyahu, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in 22 gündür Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları devam ediyor. 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece çatışmaların başından beri Gazze'ye en yoğun hava saldırıları düzenlendi. Kentteki tüm telefon ve internet erişimi kesildi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Hagari kara operasyonlarını da genişlettiklerini açıklayarak Gazzelilere güneye gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu: İkinci aşama başladı

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bombardımanını yoğunlaştırırken, gözler bölgeye düzenlenmesi planlanan kara harekatına çevrildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi.

İsrail'in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadelerini kullandı.

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, "Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar" şeklinde konuştu.

İncil'den alıntı yaptı

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil'den alıntı yapan Netanyahu, "Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas'ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Sıradakiler onlar olacak"

İsrail'in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, "Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak" dedi.

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, "Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, "İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek" dedi. "Kazanacak olan biziz" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız" açıklamasını yaptı.