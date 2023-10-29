İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çekti!

Son dakika haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki İsrailli tüm diplomatik temsilcilerini geri çektiğini duyurdu.Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm İsrailli diplomatik temsilcilerin geri çekildiğini duyurdu.
Bakan Cohen'in X'ten yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri gönderilmesi talimatını verdim." ifadelerine yer verildi.