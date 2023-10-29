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İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çekti!

İsrail, Türkiye'den tüm diplomatlarını geri çekti!

Son dakika haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki İsrailli tüm diplomatik temsilcilerini geri çektiğini duyurdu.

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm İsrailli diplomatik temsilcilerin geri çekildiğini duyurdu.

Bakan Cohen'in X'ten yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri gönderilmesi talimatını verdim." ifadelerine yer verildi.

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