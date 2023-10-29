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Elon Musk'ın olay 'İran' paylaşımına Mehmet Şimşek'ten tam destek

Elon Musk'ın olay 'İran' paylaşımına Mehmet Şimşek'ten tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD yönetimini eleştiren mesajını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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SpaceX ve Tesla sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar" ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı.

Musk paylaştığı metninde 'Irony'ye atfen 'Irany' diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Elon Musk'ın bu mesajını kendi X hesabından paylaştı.

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