Netanyahu'dan müttefiklerine mesaj: Kazanamazsak sıradaki sizsiniz

İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de can kaybı sayısının 8 bini geçtiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müttefiklerine mesaj gönderdi ve "Eğer kazanamazsak sıradaki siz olacaksınız” dedi.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi. İsrail’in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, “Hedefimiz, Hamas’ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadelerini kullandı.

Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, “Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar” şeklinde konuştu. Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil’den alıntı yapan Netanyahu, “Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz.

Tek amacımız Hamas’ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak” ifadelerini kullandı. İsrail’in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, “Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak” dedi. Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, “Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz dediler” diye konuştu. Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, “İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek” dedi. "Kazanacak olan biziz” ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız” açıklamasını yaptı.

Savaşta yeni bir aşamaya geçildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, görüntülü mesajında İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta "yeni bir aşamaya geçildiğini" söyledi. İsrail ordusunun "kara birliklerinin faaliyetlerini genişleteceği" yönündeki duyurusunun ardından yaptığı ilk açıklamada Halevi, İsrail birliklerinin Gazze Şeridi'nde "kara operasyonları" yürüttüğünü dile getirdi. Halevi, hedefleri olan Hamas'ı yenmek ve Gazze'deki esirlerin geri alınması için kara harekatının gerekli olduğu yorumunda bulundu.

İsrail'den Elon Musk'a tepki

İletişim Bakanı Karhi, X sosyal medya platformu hesabından Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama mesajını alıntılayarak, şu mesajı paylaştı: "İsrail her yolu kullanarak bununla mücadele edecektir. Hamas bunu terörist faaliyetleri için kullanacak. Bunda şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk bunu biliyor." Musk'ın İsrailli "kaçırılan bebekler, çocuklar ve yaşlıların salıverilmesi karşılığında" internet sağlama girişimini yapmış olabileceğini belirten Karhi, "Öyleyse, ofisim (uydu internet sistemi) Starlink ile tüm bağlantıları kesecek." ifadelerini kullandı Elon Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu