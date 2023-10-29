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Tartışmalı vekil 4. kez dünyaevine girdi! 'Evlilik' iddialarıyla gündeme gelmişti

Tartışmalı vekil 4. kez dünyaevine girdi! 'Evlilik' iddialarıyla gündeme gelmişti

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, 4. kez evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı. 74 yaşındaki vekil hakkında çıkan 'evlilik' iddialarıyla bir dönem kamuoyunda sıkça tartışılmıştı.

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2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi çatısı altında Konya'dan milletvekili seçilen 74 yaşındaki Ali Yüksel 4. kez dünyaevine girdi. Çifte nikahlarında YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan eşlik etti ve şahitlik yaptı.

Geçtiğimiz dönemde birden fazla kadınla aynı anda 'evli' olduğu iddia edilen Yüksel kamuoyunda tepki çekmişti.

Bu iddialar üzerine açıklama yapan Yüksel şu ifadelere yer vermişti;

Öncelikle bilinmelidir ki, hususî hayatımı ve bilhassa aile hayatımı ilgilendiren ayrıntılar özel hayatın mahremiyeti kapsamındadır. Yine bilinmelidir ki,1971'de evlendiğim eşim 2005'te vefat etmiştir; 2006'da evlendiğim eşim ile de 2018 yılında boşanmış durumdayım. Hakkımızda yapılan haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibarettir.

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