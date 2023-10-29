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Yıkım esnasında yanındaki zarar gören binalar mühürlendi!

Yıkım esnasında yanındaki zarar gören binalar mühürlendi!

İstanbul Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana gelirken, çevredeki bazı binalarda zarar gördü. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek boşaltılırken zarar gören binalar Güngören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Güngören'de 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu beton parçalarının çarpmasıyla çevredeki iki bina zarar görmüştü. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken binalar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi, Geçit Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana gelmişti. Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarparak zarar görmüştü. İtfaiye, sağlık, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışma yaptığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek boşaltılırken zarar gören binalar Güngören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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