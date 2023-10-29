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Mısır, "İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engelliyor"

Mısır, "İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engelliyor"

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor" denildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırıları devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden su, elektrik, yakıt gibi ihtiyaçları kesmesi ise bölgedeki insani krizi daha da büyütüyor.

Gazze Şeridi ile Mısır’ı bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan şu ana kadar 6 yardım konvoyu girerken, uluslararası yardım kuruluşları bu rakamın Gazze Şeridi için yeterli olmadığını vurguluyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor" ifadeleri kullanıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, "Gazze Şeridi’ne yardım taşıma sürecinin İsrail’in dayattığı büyük lojistik sorunlarla karşı karşıya olması talihsiz bir durumdur" açıklamasını yaptı.

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