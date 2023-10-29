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Fatih Terim'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Fatih Terim'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

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Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusu devam ederken Fatih Terim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Fatih Terim mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras. Ve biz de, o mirasa her geçen gün daha fazla sarılarak sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyetin, binlerce gazimizin, şehidimizin büyük fedakarlıklarıyla milletimize kazandırıldığını unutmadan gelecek kuşaklara taşınması hepimizin en büyük görevi. Yeni yüzyıldan beklentim ve isteğim, geride kalan bir asırda olduğu gibi cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkan, tam bağımsız, çağdaş uygarlık seviyesinde, demokrasiye ve eşitliğe inanan bir Türkiye olması.

Cumhuriyet, hayatımıza giren demokrasi, tam bağımsızlık, adalet, kadın erkek eşitliği, akıl, bilim, sanat, uygarlık, aydınlanma kavramlarıyla birlikte geleceğimizi planlarken 100 yıl öncesinden bile bize hala ışık tutabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' derken bunu anlatıyordu. 100. yılımız kutlu, 100. yılımız mutlu olsun."

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