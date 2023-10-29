MSB vatandaşları çağırdı: 100 savaş gemisi 100. yıl için Boğaz'da

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanmaya başladı. MSB de bu özel gün dolayısıyla 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende tüm vatandaşları gemileri selamlamaya çağırdı. Açıklamada, gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.

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Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde düzenlenecek pek çok etkinlikle kutlanacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bu özel gün için 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda olacak.

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.