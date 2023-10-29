Ömer Erdoğan, Alanyaspor teknik direktörlüğünden istifa etti

Süper Lig'in 10. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilgi sonrası, Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan görevinden istifa etti.

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Corendon Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, görevinden istifa etti. Pause Unmute Remaining Time -0:18 Fullscreen Süper Lig’in 10. haftasında EMS Yapı Sivasspor’u ağırlayan Alanyaspor, 66. dakikada 1-0 öne geçtiği maçı 90+3 ve 90+7. dakikalarda yediği gollerle 2-1 kaybetti.

10 puan toplayabildi

Bu sezon oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alanyaspor, 10 puan toplayabildi. Nisan 2023’te Alanyaspor’da göreve gelen 46 yaşındaki Ömer Erdoğan, Sivasspor yenilgisi sonrasında istifa etme kararı aldı. Erdoğan daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Ankaragücü takımlarında teknik direktörlük yaptı.

'Bu değişiklik kan değişikliği'

Erdoğan, bu mağlubiyetlerin ve puan kayıplarının ardından bir karar verdiğini belirterek, “Bu tür durumlarda bir değişiklik, kulüp için de benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor’a başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte Alanyaspor’un bu şansızlığını yenerek hak ettiği yerlere gelmesini istediğini ifade eden Erdoğan, “Üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen değişti.

Demek ki teknik direktörlük de biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef burada maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamayınca tabii ki şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi bu değişiklik kan değişikliği. Kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de basın mensuplarına bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.