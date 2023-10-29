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Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze'ye yardım girişlerini İsrail engelliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze'ye yardım girişlerini İsrail engelliyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları sürerken bölgede elektrik, su ve gıdaya erişim gibi insani ihtiyaçlar da karşılanamıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor.” denildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırıları her geçen gün şiddetini daha da artırıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden su, elektrik, yakıt gibi ihtiyaçları kesmesi ise bölgedeki insani krizi daha da büyütüyor.

Gazze Şeridi ile Mısır’ı bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan şu ana kadar 6 yardım konvoyu girerken, uluslararası yardım kuruluşları bu rakamın Gazze Şeridi için yeterli olmadığını vurguluyor.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını engelliyor” ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, “Gazze Şeridi’ne yardım taşıma sürecinin İsrail’in dayattığı büyük lojistik sorunlarla karşı karşıya olması talihsiz bir durumdur” açıklamasını yaptı.

Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerekir

Dünya Gıda Programı (WFP) ise insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiğini belirtti.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de gıda yardımlarının durmasına sebep olacak büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığı ve yakıt tedariki olmazsa WFP ile beraber çalışan fırınların ekmek üretemeyeceği ve bunun da binlerce aileye büyük darbe vuracağı ifade edildi.

Gazze halkının, ortaya çıkan muazzam ihtiyaçları karşılayacak derecede ve sürekli yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, yakıtın sadece fırınlar için değil Refah Sınır Kapısından giren yardımların ilgili yerlere ulaştırılması için de gerekli olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 26 Ekim'de İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan makalesinde, 7 Ekim'den önce Gazze'ye her gün yaklaşık 500 tırın giriş yaptığını, bunlardan 45'inin yakıt taşıyan tırlar olduğunu ifade etmişti.

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