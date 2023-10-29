Baskın sonrası Dilan ve Engin Polat çiftinden manidar paylaşım

Geçtiğimiz gün kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait şirketlere polis baskını düzenlenmişti. Baskın sonrası fenomen Dilan Polat'ın manidar paylaşımı dikkat çekti.

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Günlerdir kara para aklama iddiaları ile gündemde gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el konulmuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Dün sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile şirketlerdeki dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. İş yerlerine polis baskını düzenlenen Engin Polat ve Dilan Polat çifti sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Engin Polat eşiyle olan videosunu sus emojisiyle paylaştı. Polat çiftinin son günlerde yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş ve bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin nerede olduğunu açıkladı. Emrullah Erdinç, "Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaçmadığını, evlerinde olmadığını ancak Türkiye'de olduklarını" söyledi.