BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  MAGAZİN

Baskın sonrası Dilan ve Engin Polat çiftinden manidar paylaşım

Baskın sonrası Dilan ve Engin Polat çiftinden manidar paylaşım

Geçtiğimiz gün kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait şirketlere polis baskını düzenlenmişti. Baskın sonrası fenomen Dilan Polat'ın manidar paylaşımı dikkat çekti.

Abone ol

Günlerdir kara para aklama iddiaları ile gündemde gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el konulmuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Dün sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile şirketlerdeki dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. İş yerlerine polis baskını düzenlenen Engin Polat ve Dilan Polat çifti sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Engin Polat eşiyle olan videosunu sus emojisiyle paylaştı. Polat çiftinin son günlerde yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş ve bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin nerede olduğunu açıkladı. Emrullah Erdinç, "Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaçmadığını, evlerinde olmadığını ancak Türkiye'de olduklarını" söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet’in garları hâlâ yolcu ağırlıyor
Cumhuriyet’in garları hâlâ yolcu ağırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı!h Heyecanını ve gururunu yaşıyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı!h Heyecanını ve gururunu yaşıyoruz...
Ömer Erdoğan, Alanyaspor teknik direktörlüğünden istifa etti
Ömer Erdoğan, Alanyaspor teknik direktörlüğünden istifa etti
Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze'ye yardım girişlerini İsrail engelliyor
Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze'ye yardım girişlerini İsrail engelliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
MSB vatandaşları çağırdı: 100 savaş gemisi 100. yıl için Boğaz'da
MSB vatandaşları çağırdı: 100 savaş gemisi 100. yıl için Boğaz'da
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyet'i anlattı
110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyet'i anlattı
Putin'den Erdoğan'a 100. yıldönümü için tebrik mesajı
Putin'den Erdoğan'a 100. yıldönümü için tebrik mesajı
Fatih Terim'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fatih Terim'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Bordo bereliler, gökyüzünde 100 rakamı oluşturdu
Bordo bereliler, gökyüzünde 100 rakamı oluşturdu