SGK uzmanı asgari ücret için tahmini rakam verdi

2024'te asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi.

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Milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Ancak enflasyonla birlikte hesaplamalar sürekli değişiyor. Uzman isim Özgür Erdursun, 2024 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını hesapladı.

Erdursun yeni bir hesaplama yaptı

Yerel seçimler öncesine denk gelen 2024 yılı asgari ücret zammı için çalışanların ek zam beklentisi de var. Ekonomist Özgür Erdursun da önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarını hatırlatarak yılbaşında yapılacak asgari ücret ile ilgili yeni bir hesaplama yaptı.

Özgür Erdursun, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek asgari ücret zammı için rakam verdi. 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulandı. 2022 yılında asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş oldu. Ocak 2023’te asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak net 8 bin 506 lira olmuştu En son Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranına zam yapılmıştı.

Temmuz zammı asgari ücret işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu. Asgari ücret 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Ancak alım gücünün düşmesi ile birlikte bu zamlarda eridi.

Özgur Erdursun tahminini paylaştı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, youtube kanalından yaptığı açıklamada "Enflasyon ikinci yarıda muhtemelen yüzde 40'lar civarında olacak. Yüzde 40 oranında bir artış olursa asgari ücret 16.000 olur, yüzde 50'ler civarında olursa 17.000 civarında olur asgari ücret." dedi. Özgür Erdursun'a göre psikolojik sınırı geçip yüzde 55 oranında zam yapılırsa asgari ücret 17.650 civarında olabilir. Uzman isim Özgür Erdursun, "Son iki yıla baktığımızda yüzde 50'nin üzerinde bir artış olduğu için, asgari ücretin belirlenmesinin ardından yerel seçimler de gündemde olduğu için büyük oranda asgari ücret zammı yüzde 50'nin üstünde olacak." diye konuştu.