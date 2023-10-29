Türkan Şoray'dan 'İzmir Marşı' eşliğinde cumhuriyet kutlaması

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, Cumhuriyet'imizin 100. yaş günü kutlaması nedeniyle videolu bir mesaj yayınladı.

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Türkan Şoray Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yaşına girdiği ilk dakikalarda evinden bir video paylaştı.

Efsane oyuncu 29 Ekimde 1 asrı tamamlayan cumhuriyetimizle ilgili mesajını verdi ve ardından “İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Şoray’ın bayrağımızın renklerini simgeleyen beyaz ve kırmızı kıyafetler tercih etmesi dikkat çekti.

Türkan Şoray beğeni yağmuruna tutulan videosunda şu mesajı verdi: “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bize armağan ettiği Cumhuriyet’in 100 yılını kutlamanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyet özgürlük ve bağımsızlığın teminatı demek… Cumhuriyet eşit yurttaşlık demek… Cumhuriyet kadın hakları demek… Cumhuriyet çağdaşlık demek… Büyük atama bir Cumhuriyet kadını olarak minnetle….”