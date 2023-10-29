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Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın son yarışında 15. oldu

Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın son yarışında 15. oldu

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 9. ve son yarışını 15. sırada tamamladı.

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Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı.

TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 17. sırada başladığı mücadelede bitiş çizgisini 15. sırada geçti.

Docomo Dandelion takımından Kakunoshin Ohta yarışın galibi oldu.

Vantelin TOM'S takımından Ritomo Miyata ise 114,5 puan toplayarak 2023 Super Formula'da şampiyonluğa ulaştı.

Cem de 5 puanla bu sezon 25 ismin yer aldığı pilotlar klasmanını 18. sırada bitirdi.

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