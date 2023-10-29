Muş Bulanık’taki çiftçilere 120 ton buğday tohumu desteği

MUŞ'un BULANIK ilçesindeki 250 çiftçiye 120 ton buğday tohumu desteği verildi.

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Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi çerçevesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibe ile 120 ton buğday tohumu törenle dağıtılmaya başlandı.

Bulanık Toprak Mahsulleri Ofisinde düzenlenen dağıtım törenine katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, atıl alanları değerlendirmek için yüzde 50 hibeli tohum dağıtım yapacaklarını belirterek, “Bulanık tarım ve hayvancılık anlamında Muş’un en önde gelen ilçesidir. Tarlası atıl durumda olan çiftçilerimizin listelerini bakanlığımıza gönderdik, onlarda çiftçilerimiz tarlalarını eksin diye buğday gönderdi. Ekilmeyen, dikilmeyen yerlere çiftçilerimizi teşvik etmek amacıyla bu uygulama devletimiz tarafında hayata geçirildi. Bulanık halkına ve çiftçisine ürettikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir tarafından çiftçilere buğday tohumları teslim edildi.