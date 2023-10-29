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Kullanılmayan koronavirüs ilaçları kedileri tedavi edecek

Kullanılmayan koronavirüs ilaçları kedileri tedavi edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan kedilerin insanlara bulaşmayan bir koronavirüs türüne kapıldığı ve 10 binlerce kedinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Yetkililer, insanlar için kullanılmayan koronavirüs ilaçlarının, binlerce kedinin Covid nedeniyle öldüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimindeki kedileri tedavi etmek için kullanıma sunulacağını duyurdu. İnsanlara bulaşmayan bir koronavirüs türü kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) Akdeniz adasının üretken kedi nüfusunu kasıp kavuruyor.

Kabineden yapılan açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan preparatların stokları hazır hale getirilebilir" denildi. Anti-Covid hapları şeklindeki ilaçların veterinerlik hizmetleri aracılığıyla temin edileceği vurgulandı.

Hayvan aktivistleri, adanın ölü kedilerden oluşan bir adaya dönüşmekte olduğu uyarısında bulunarak, hastalığın bir milyonluk nüfusun büyük bir kısmını öldürmüş olabileceğini belirttiler. Ancak adanın veterinerler birliği, 300.000 kadar kedinin öldüğü yönündeki haberlerin abartılı olduğunu savunuyor ve bu sayının 10.000'in altında olduğunu belirtiyor.

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