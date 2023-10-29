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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü günlük ortalama 200 bin aracın kullandığını belirterek, "Köprü, açılışından günümüze kadar 2 milyar 581 milyon araç geçişine hizmet verdi." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uraloğlu'nun, Asya ile Avrupa kıtaları arasında tarihte ilk kesintisiz kara yolu akışını sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 50. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Köprünün 30 Ekim 1973'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul gibi mega bir kentin trafik yükünü azaltan köprüyü, günlük ortalama 200 bin araç kullanıyor. Köprü, açılışından günümüze kadar 2 milyar 581 milyon araç geçişine hizmet verdi. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, halkın mücadelesi sırasında bu köprü üzerinde şehitler verildi. 25 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan kararla Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Köprü, Türk halkının canını hiçe sayarak darbeye dur dediği tarihi noktalardan biri olarak simgeleşmiştir."

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazırlanan birçok projeye rağmen Boğaz'ın köprüyle geçiş hayali, 20. yüzyılın ikinci yarısında o günkü adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapılmasıyla gerçekleşmiştir. İki kıta arasındaki şehir içi, şehirler arası ve uluslararası geçişlerin sadece birkaç dakikada gerçekleşmesi sağlanmıştır. Köprü, şehrin siluetine damga vurarak, turizm potansiyeline önemli katkı yapmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1560 metre uzunluğunda. Köprünün orta açıklığı 1074 metre. 231 ve 255 metrelik yaklaşım açıklıkları askılı olmayıp, aşağıdan mesnetli viyadük şeklinde düzenlenmiş. Gidiş-dönüş 6 şeridi ile 33,4 metre genişliğe sahip olan köprünün kulelerinin denizden yüksekliği 165 metre."

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