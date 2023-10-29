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İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kutlama mesajı gönderdi.

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Kral 3. Charles’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı. Türkiye’ye 2015’te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, “Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim” değerlendirmesini paylaştı.

Güçleneceğinizden eminim

Mektupta ayrıca, İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dileyen Kral 3. Charles “Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye’nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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