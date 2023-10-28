Lufthansa 15 bin euro maaşla 2 bin pilot alacak

Covid-19 salgınında pilotları işten çıkaran hava yolları şirketleri pilot sayısını artırmak için kabiliyetli insanları ikna etmeye çalışıyor.

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Almanya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa hem filodaki uçak sayısını artıyor hem de pilot sayısını artıracak. Pilotların ortalama maaşları 15 bin euroyu bulacak. Lufthansa 2025 yılı sonuna kadar 2 binden fazla yeni pilota ihtiyaç duyucak. Pilot adaylarında istenen sertifika yine şirket bünyesindeki uçuş okulundan alınabilecek. Lufthansa’da bir pilot vergiler düşülmeden yıllık ortalama 180 bin euro para kazanıyor.

Kaptan pilotlar vergiler dâhil aylık 22 bin euro (660 bin TL) kazanç elde ediyor. Genç yeteneklerin “kokpite” alınması için kampanya başlatan Lufthansa’nın sloganı dikkati çekti: “Pilot-hayalinizdeki iş, sadece daha iyisi.” Söz konusu eğitimin piyasada 110 bin dolara mâl olduğu vurgulandı.

En az 50 bin TL maaş verilecek

Covid-19 salgını esnasında Lufthansa, gönüllü emeklilik yoluyla birçok pilotla yollarını ayırmıştı. 2023 senesi itibarıyla Türk Hava Yolları pilotları 50 bin TL ile 120 bin TL arasında değişen tutarlarda aylık maaş alıyor.

Airbus veya Boeing gibi yolcu tipi uçaklarında pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 2 pilot bulunur. Yardımcı pilot maaşları ile kaptan pilotları arasında maaş farkı vardır. En düşük yardımcı pilot maaşı 40 bin TL ve en yüksek yardımcı pilot maaş ise, 60 bin TL.