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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp'ta kanallara yeni özellik, yeni yönetici eklenebilecek

WhatsApp'ta kanallara yeni özellik, yeni yönetici eklenebilecek

WhatsApp, kanal yöneticiliğine yeni kullanıcıların eklenebilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle artık kanal sahipleri yöneticilik verdiği kullanıcılar ile kanallarını daha aktif kullanabilecek.

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WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu kanallar özelliğini geliştirmeye devam ediyor Kanal sahipleri WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kanallarına yeni yöneticiler ekleyebilecekler.

Böylelikle, artık kanalların birden fazla yöneticisi olacak ve daha aktif kullanılabilecek. Kanal bilgi ekranında kanal sahibinin yöneticilerini kanala davet etmesine olanak tanıyan yeni bir seçeneğin bulunacağı ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacağı kaydedildi.

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