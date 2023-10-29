BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  SPOR

Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Abone ol

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 111,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Turset Project Management ile The Land Of Legends işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 20 kilometre koşacak.

Turset Project Management Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığını söyledi.

Ironman 70.3 yarışlarının 50 ülkede yapıldığını belirten Emeklioğlu, "Antalya Belek'teki bu organizasyon dünyada katılımın en yüksek olduğu yarışmalardan birisi. Yarışlar ayrıca Antalya turizmine de büyük katkı sağlıyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zuckerberg, Threads'in 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını öne sürdü
Zuckerberg, Threads'in 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını öne sürdü
Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı!
Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı!
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yapay zeka endişesini açıkladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yapay zeka endişesini açıkladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Günde ne kadar ceviz tüketilmeli, uzmanlar açıkladı
Günde ne kadar ceviz tüketilmeli, uzmanlar açıkladı
Hindistan'da pazar ayininde patlama: 1 ölü, 30 yaralı!
Hindistan'da pazar ayininde patlama: 1 ölü, 30 yaralı!
Afrika'nın 21 ülkesinde çocuk felci vakası görülüyor
Afrika'nın 21 ülkesinde çocuk felci vakası görülüyor
ABD'de şüpheli uçak alarmı! Başkan Biden'ın evine yaklaştı!
ABD'de şüpheli uçak alarmı! Başkan Biden'ın evine yaklaştı!
Kullanılmayan koronavirüs ilaçları kedileri tedavi edecek
Kullanılmayan koronavirüs ilaçları kedileri tedavi edecek
Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması: Akan kanların durması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması: Akan kanların durması lazım
Bulgaristan'da bugün halk sandık başına gitti
Bulgaristan'da bugün halk sandık başına gitti
Muş Bulanık’taki çiftçilere 120 ton buğday tohumu desteği
Muş Bulanık’taki çiftçilere 120 ton buğday tohumu desteği