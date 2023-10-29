Zuckerberg, Threads'in 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını öne sürdü

Mark Zuckerberg, Threads'in iki yıl içerisinde 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma ihtimali olduğunu söyledi.

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Threads'in CEO’su Mark Zuckerberg, uygulamanın mevcut aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyonun çok az altında olduğunu belirtti.

Zuckerberg, uygulamanın önümüzdeki iki yılda 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu iddia etti. Meta’nın üçüncü çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Zuckerberg, “Uzun bir süre boyunca daha pozitif bir havası olan milyarlarca kişilik bir ‘açık konuşma’ uygulaması olması gerektiğini düşündüm. Mevcut ivmemizi birkaç yıl daha sürdürürsek bu vizyonumuzu gerçekleştirme şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum.” dedi.