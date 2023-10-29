Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı. Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı yarışmada dünya birinciliği bulunan ve 'Altın Bal' ödüllü Bitlis karakovan balının kilosu 800-1000 liradan satışa sunuluyor.

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Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde kurulan kovanlarda üretilen 'Altın Bal' ödülüne sahip dünyaca ünlü karakovan balının hasadına başlandı. Türkiye'de en geç hasat yapılan illerin başından gelen Bitlis'te balın kalitesi bilimsel olarak öne çıkarıyor.

Kilosu 1000 lira

Kilogramı 800-1000 liradan satışa sunulan karakovan balına Bitlis ve Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından da taleplerin olması üreticileri sevindiriyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda üretilen organik karakovan balı ilin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.