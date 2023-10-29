Demir takviyesi, portakal suyuyla daha etkili

Araştırmalar, demir tabletlerinin kahve yerine portakal suyuyla alındığında daha iyi sonuç verdiğini ortaya çıkardı. Bu şekilde alınan demir takviyesinin dört kat daha etkili olduğu görüldü.

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Yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaratan demir eksikliği özellikle hamile ve emziren annelerde daha sık görülür. Bu sorunlar ortaya çıktığında da takviye olarak doktorlar tarafından önerilir.

Play Video Ancak şimdiye kadar demir takviyesi alınırken genel olarak kahve tercih edilse de araştırmalar C vitamini ile alınan demirin çok daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni bir çalışma, demir eksikliği olan 34 kadından oluşan bir grupta farklı içeceklerin 100 mg demir takviyesinin emilimini nasıl etkileyebileceğini inceledi. Kan testleri, demir tabletleri portakal suyuyla alındığında, bir fincan kahveyle karşılaştırıldığında neredeyse dört kat daha fazla demirin kanda emildiğini gösterdi.