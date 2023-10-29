İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı!

İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

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Terminaldeki törende kutlama programının açılışını, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılıyla İstanbul Havalimanı'nın da hizmete alınışının 5. yılını kutladıklarını belirten Bilgen, şöyle devam etti:

"Her geçen gün gücüne güç katan Türkiye'mizin kadim değerlerini daha da yücelten, koruyan, güvenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyet'imiz 100. yaşını kutluyor. Hep birlikte nice 100 yıllara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet zor şartlar altında bir hayale tutulan aziz milletimizin inancıyla kuruldu."

Havalimanının inşaat aşamasından açılış dönemine, açılıştan da operasyonlara geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda zorluklarla hep birlikte mücadele edilerek bugünlere gelindiğini dile getiren Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın salgının ardından dünyada en hızlı toparlanan havalimanı olduğunu kaydetti.

Bilgen, yolcu sayısında 3 yıldır üst üste Avrupa'nın zirvesinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Benzersiz mimarimiz, güçlü altyapımız, üstün teknolojimiz ve her şeyden önce gurur duyduğumuz insan kaynağımız, sunduğumuz üst düzey yolculuk deneyimimizin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da İGA İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden olmuş durumda. İGA ailesi olarak bir hayali gerçek kılmak için azimle yılmadan omuz omuza çalışmanın ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ne mutlu bizlere ki ülkemizin bu özel gününde, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın 5., İGA ailesinin 10. yıl dönümünü de kutluyoruz."

Bilgen konuşmasının ardından Cumhuriyet'in 100. ve İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınışının 5. yılı için hazırlanan pastayı kesti.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan ay yıldız temalı sahnede, senfoni orkestrası konser verdi. Konser ve alandaki diğer etkinlikler yolcular tarafından ilgiyle takip ediliyor.