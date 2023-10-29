BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki iki kazada 5 kişi yaralandı!

İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki iki kazada 5 kişi yaralandı!

İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Otoyolun Ümraniye istikametinde seyir halindeki E.Ç. idaresindeki 34 EMR 11 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 52 ACY 766 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından, sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada trafik güvenliğini sağlamak için önlem alırken, yaklaşık 2 kilometre geride bir kaza daha meydana geldi.

Otoyolda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CLT 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Her iki kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin, kazaya karışan araçları kaldırma çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerle Birinci Meclis'i ziyaret etti
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in!
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
"TRT'de 100. Yıl" programında 100. yıl özel projeleri konuşulacak
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2,5 milyar araç geçti
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü
Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı
Dünyaca ünlü Bitlis karakovan balının hasadına başlandı
Demir takviyesi, portakal suyuyla daha etkili
Demir takviyesi, portakal suyuyla daha etkili
Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı
Gözleri kanatan virüs tespit edildi, salgın korkusu başladı
İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı
İngiltere Kralı 3. Charles Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı
Hamas'tan kritik rehine açıklaması geldi
Hamas'tan kritik rehine açıklaması geldi
Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
Türkiye Golf Federasyonu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası sona erdi
Ünlü sanatçı Harun Tekin'den duygulandıran 100. yıl paylaşımı
Ünlü sanatçı Harun Tekin'den duygulandıran 100. yıl paylaşımı