İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki iki kazada 5 kişi yaralandı!

İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Otoyolun Ümraniye istikametinde seyir halindeki E.Ç. idaresindeki 34 EMR 11 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 52 ACY 766 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından, sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada trafik güvenliğini sağlamak için önlem alırken, yaklaşık 2 kilometre geride bir kaza daha meydana geldi.

Otoyolda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CLT 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Her iki kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin, kazaya karışan araçları kaldırma çalışması sürüyor.