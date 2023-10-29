İş insanı Osman Nuri Bakırcı'dan İsrail'e kınama mesajı

İş adamı Osman Nuri Bakırcı, Filistin'deki insanlık ayıbını kınayarak, "Bu, savaşın ötesinde bir soykırımdır" ifadesini kullandı.

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Bakırcı, Filistin Müslüman ülkelerin kanayan yarası, Gazze mescidi aksa Müslümanların gözyaşı İslam âleminin kalp yarası olarak bütün dünya biliyor.

Gazze İslam âlemine Müslümanlara yapılacak zulümlerin başlangıcı olarak göz dağı vermeye Çalışan sözde batılı ülkelerin oyunları Irak, Libya, mısır bir çok İslam Müslüman ülkelere oynanan oyunlar gibi bitmez bitmeyecek de.

Önce ılımlı İslam diye dayattılar Müslümanlara Sonra lideriniz sizleri yönetenler sizin için iyi değil diye kargaşa çıkartarak ülkeler i karıştırıp bol parçala yaparak iç bölünmeleri sağlayıp sonra da kurtarıcı olarak içimize girip her türlü sorunu bölücülüğü yaparak insanlara eziyet ülkelere yoksulluk sömürücü olarak da içimize sızanlara dikkat etmeliyiz ey İsrail Gazze’de Filistin de döktüğün kan da boğulacağın gün Müslümanlar nefes alacak senin arkanda ki güç güçler unutmasın ki ebabil kuşları Müslümanlar için gökten taş yağdırdı bir gün bu zulüm bitecek Allah’ın adaleti elbet tecelli edecektir Müslümanlar ölmez şehit edilir rablerine kavuşur ancak ama sen ve senin arkanda duran güçler için cehennem var ve var olacaktır.

Bedene yapılan zulüm ruha verilen ceza değildir ey utanmaz İsrail sen hiç bir Müslüman dinine zarar veremesin bunu iyi bil elbet uyanacak İslam Müslüman alemi işte sen o gün kork işte o gün ayette dediği gibi taş bile dile gelecek İsrail’in sonu gelecek elbet o gün rabbim Müslümanların uyandığı birlik olduğu günü görmeyi nasip etsin dedi.