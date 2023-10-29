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Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Dışişleri Bakanlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama mesajı yayımladı.

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Tüm Türkiye halkına en içten refah dileklerimizi sunarız. İkili işbirliğini ve NATO ortaklığını güçlendirmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak "Bağımsızlığının 100. yılında Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

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