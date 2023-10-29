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5 aylık hamile karısını öldürdü! Komşularına "Sanırım öldürdüm" dedi!

5 aylık hamile karısını öldürdü! Komşularına "Sanırım öldürdüm" dedi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hamile karısını öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evde, Emrah (27) ve 5 aylık hamile eşi Hatice D. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Emrah D, komşularına "Sanırım eşimi öldürdüm" diyerek bağırdı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, boğulduğu değerlendirilen Hatice D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, sokaktaki 10 yaşındaki çocuğu da boğmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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