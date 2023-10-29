Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu devredeceği kişiyi açıkladı! Kim bu 'gizemli' CHP'li?

CHP'de kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, varisini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden tarifini yaptığı koltuğu devredeceğini söylediği o gizemli kişinin kimliği merak konusu oldu.

Abone ol

CHP'de önümüzdeki hafta sonu 38. Olağan Kurultay yapılacak ve yeni genel başkan seçilecek. Genel Başkanlık yarışının Kılıçdaroğlu ile 'Değişimciler'in adayı Özgür Özel arasında geçmesi beklenirken, CHP liderinden flaş bir açıklama geldi.

Böyle biri var ama görünür olması lazım

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel başkanlığı koltuğunu devretmek için bir kişi bulduğunu belirterek, "Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım" dedi. Ancak kim olduğunu söylemedi.

Kılıçdaroğlu'nun veliahtı o mu?

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'veliaht' olarak kimi seçtiği merak edilirken, kulislerde son dönemde her kritik toplantıya yanında götürdüğü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokole vardığı toplantıda da Taşdelen’in yer aldığı belirtiliyor.

'Tek adam' olduğunu ikrar etti!

Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığını devredeceği kişiyi bulduğunu açıklaması, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği 'tek adam' 'padişah', veliaht, 'diktatör' suçlamalarını tekrar gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun delegler, Parti Meclisi ve parti üyelerini yok sayarak yerine genel başkan atayacağını açıklaması "Sultan karar verir ve devreder Halkçı ve demokrasinin yılmaz savunucusu Bey Kemal işte böyle bir lider" yorumları yapıldı.