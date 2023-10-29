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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte Anıktabir'i ziyaret ediyor. Canlı yayında izleyebilirsiniz....

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte Anıktabir'i ziyaret ediyor.

Devamı gelecek...

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