NATO, Cumhuriyetin 100. yılını böyle kutladı! 'Siz de bize katılın...'

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını etkileyici bir görselle kutladı. NATO paylaşımında herkese, "Siz de bize katılın" çağrısı yapıldı...Abone ol
İsveç’in üyelik sürecinde Türkiye ve Macaristan’ın gerekli onay vermemesi sonucunda ittifak içerisinde çatlağın oluştuğu NATO’dan Türkiye mesajı geldi. NATO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını tebrik etti.
NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, “Siz de müttefikimiz Türkiye’yi kutlarken bize katılın” ifadesi kullanıldı.