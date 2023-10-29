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Sivas'ın stadyumu artık ışıl ışıl! Dış cephe aydınlatması tamamlandı

Sivas'ın stadyumu artık ışıl ışıl! Dış cephe aydınlatması tamamlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un maçlarını oynadığını BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nun dış cephesine ışıklandırma yapıldı.

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Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımına ev sahipliği yapan BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na ülkede ilk kez, Avrupa'da ise sayılı stadyumda bulunan gece aydınlatma projesi, stadyum isim sponsoru BG Grup tarafından gerçekleştirildi.

Stadyumun gece aydınlatması büyük oranda tamamlanırken, 400 ayrı koreografiden oluşacak aydınlatma şehre görsel bir şölen sunacak.

Açıklamada, "Projeyi şehrimize ve kulübümüze hediye eden Asbaşkanımız BG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özçoban ile projede emeği geçen BG Grup çalışanlarına teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

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