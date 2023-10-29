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İran, ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelliyorlar açıklaması yaptı

İran, ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelliyorlar açıklaması yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Gazze'de ateşkesi engellemekle suç işlediğini söyledi.

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Al Jazeera televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in işlediği suçların insani ve askeri kırmızı çizgileri aştığını ve bu durumun herkesi harekete geçmeye itebileceğini söyledi. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe işaret eden Reisi, "Washington, Siyonist rejime geniş destek verirken bizden herhangi bir şekilde harekete geçmememizi istiyor ancak bu geçersiz bir taleptir." dedi.

Washington yönetiminin, bu doğrultuda "direniş eksenine" yazılı mesajlar gönderdiğini aktaran Reisi, bölgedeki İran destekli milislerin ABD güçlerine yönelik saldırılarına işaret ederek, "ABD'nin bunun cevabını sahada açık bir şekilde gördüğünü" söyledi. Reisi, bununla birlikte bölgedeki İran destekli milisler ile Filistinli direniş gruplarının kendi kararlarını verdiğini ve Tahran'dan emir almadığını savundu.

ABD'nin bölgede tamamen yanlış hesaplar yaptığını ve "yeni bir Ortadoğu" oluşturma hedefine asla ulaşamayacağını söyleyen Reisi, "Siyonist rejimin ve Amerikan desteğinin, Filistin direnişini ortadan kaldırma kapasitesi bulunmuyor. ABD mevcut kapasitemizi de çok iyi biliyor ve bunları aşmanın söz konusu olmadığının da farkında." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gazze'de ateşkese engel oluyor ve bu bir suçtur. Tüm Arap ve İslam ülkeleri ve dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte derhal ateşkes yapılmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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