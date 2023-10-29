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Kızılay Gazze'deki ekiple irtibat kurulduğunu açıkladı

Kızılay Gazze'deki ekiple irtibat kurulduğunu açıkladı

İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasının ardından kentteki sağlanamayan iletişim yeniden gerçekleşti. Kızılay, bugün Gazze'de bulunan personellerle iletişim kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnsani yardım çalışmalarımızla Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam edeceğiz" denildi.

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Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanının ardından kentteki ekipleriyle temasın tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Kızılay, bugün Gazze'de bulunan personellerle iletişim kurulduğunu açıkladı.

Kızılay, yaptığı açıklamada ayrıca personellerin durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de iletişimimiz kesilen yerel personelimizle sonunda irtibat kurduk. İyi oldukları ve zorlu koşullara rağmen planlamalarımız çerçevesinde insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini öğrendik. Siviller, sağlık çalışanları ve insani yardım görevlilerinin herhangi bir hedef olmaması gerektiğini bir kez vurguluyoruz. İnsani yardım çalışmalarımızla Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam edeceğiz" denildi.

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