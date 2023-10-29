Temizlik şirketi Koroplast'tan temettü kararı

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor. halkaarz.net’in aktardığına göre Koroplast, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu. Temettü dağıtımı 17 Kasım’da yapılacakken hisse başına net 0,055555 lira ödenecek.

Şirket, açıklamasında şunları kaydetti: “05 Mayıs 2023 tarihli açıklamamızda, şirketimizin aynı tarihte yapılan genel kurul toplantısında pay sahiplerine brüt 9.700.000,00 TL’nin nakit olarak dağıtılmasına ve dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmes