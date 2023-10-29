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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı için Boğaz'da düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti. Erdoğan paylaşımında, "100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz. Milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00’dan itibaren İstanbul Boğazı’na davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşları Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için Boğaz'da '100 savaş gemisi'yle düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Sosyal medya hesabından vatandaşları davet eden Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı’nda drone, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz.


Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00’dan itibaren İstanbul Boğazı’na davet ediyorum.

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