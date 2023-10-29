Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da tamamlandı.

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Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışlarda 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki 20 kilometrelik koşu etabıyla tamamlandı.

Erkeklerde, Türkiye'den yarışa katılan Bogdan Kovalenko 3 saat 51 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışı, Sergei Khazov 3 saat 53 dakika 29 saniye ile ikinci, Ilya Slepov ise 3 saat 54 dakika 59 saniye ile üçüncü tamamladı.

Kadınlarda ise Slovenya'dan Simona Dolinar Majdic 4 saat 33 dakika 28 saniyeyle ilk sırada yer alırken, Lolita Kladovikova 4 saat 38 dakika 3 saniye ile ikinci ve Galina Chetverikova ise 4 saat 39 dakika 38 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Turset Project Management ile The Land Of Legends işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.