BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayarak, "100. yılın kutlu olsun Türkiye'm. Beraber nice 100 yıllara." ifadesini kullandı.

Abone ol

TÜRKSOY, internet sitesinden Genel Sekreter Raev'in, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin mesajını paylaştı.

Raev, mesajında, Türkiye'nin günümüzde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak tanındığını belirterek, "Türkiye, Türk dünyasının lokomotifidir. Tarih boyunca, kaderin en ağır günlerini yaşamasına rağmen zor günlerin tamamından başarıyla çıkmıştır. Yıkılmamış, kimseye baş eğmemiştir." ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin Türk dünyasının gelişme modeli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Raev, "(Türkiye), Kardeş Türk halklarına daima yardım elini uzatmış, en zor ve en sıkıntılı zamanlarda omuz vermiş, ayakta durmaları için direk olmuştur. Kanı bir, kökü bir olan halkları bir araya getirerek kardeşlik duygularının önemini hissettirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Raev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve gelişme yolunu takip ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün dünyanın en güçlü liderlerinden biri olduğunu ve bunun Türk dünyası için gurur verici olduğunu kaydetti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 100. yılın kutlu olsun Türkiye'm. Beraber nice 100 yıllara." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail tankları sınırı geçip Gazze'ye girdi!
İsrail tankları sınırı geçip Gazze'ye girdi!
İran Cumhurbaşkanı: "ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelleyerek suç işliyor"
İran Cumhurbaşkanı: "ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelleyerek suç işliyor"
Tartışma kanlı bitti! Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında bir kişi bıçaklandı
Tartışma kanlı bitti! Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında bir kişi bıçaklandı
Sivas'ın stadyumu artık ışıl ışıl! Dış cephe aydınlatması tamamlandı
Sivas'ın stadyumu artık ışıl ışıl! Dış cephe aydınlatması tamamlandı
Canlı ahtapot yerken boğularak hayatını kaybetti
Canlı ahtapot yerken boğularak hayatını kaybetti
Temizlik şirketi Koroplast'tan temettü kararı
Temizlik şirketi Koroplast'tan temettü kararı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan 100’üncü yıl mesajı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan 100’üncü yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Netanyahu, Hamas saldırısında ordu ve istihbaratı suçladı
Netanyahu, Hamas saldırısında ordu ve istihbaratı suçladı
Konya Şeker Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Konya Şeker Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
İran, ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelliyorlar açıklaması yaptı
İran, ABD ve Avrupa, Gazze'de ateşkesi engelliyorlar açıklaması yaptı
Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı, zanlı yakalandı
Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı, zanlı yakalandı