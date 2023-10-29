TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayarak, "100. yılın kutlu olsun Türkiye'm. Beraber nice 100 yıllara." ifadesini kullandı.

Abone ol

TÜRKSOY, internet sitesinden Genel Sekreter Raev'in, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin mesajını paylaştı.

Raev, mesajında, Türkiye'nin günümüzde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak tanındığını belirterek, "Türkiye, Türk dünyasının lokomotifidir. Tarih boyunca, kaderin en ağır günlerini yaşamasına rağmen zor günlerin tamamından başarıyla çıkmıştır. Yıkılmamış, kimseye baş eğmemiştir." ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin Türk dünyasının gelişme modeli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Raev, "(Türkiye), Kardeş Türk halklarına daima yardım elini uzatmış, en zor ve en sıkıntılı zamanlarda omuz vermiş, ayakta durmaları için direk olmuştur. Kanı bir, kökü bir olan halkları bir araya getirerek kardeşlik duygularının önemini hissettirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Raev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve gelişme yolunu takip ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün dünyanın en güçlü liderlerinden biri olduğunu ve bunun Türk dünyası için gurur verici olduğunu kaydetti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 100. yılın kutlu olsun Türkiye'm. Beraber nice 100 yıllara." ifadesini kullandı.