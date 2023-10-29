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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 gönüllüyle kıyı temizliği yaptılar

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 gönüllüyle kıyı temizliği yaptılar

DenizTemiz Derneğinin (TURMEPA), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 gönüllüyle Caddebostan'da gerçekleştirdiği kıyı temizleme etkinliğinde 50 kilogram atık toplandı.

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Caddebostan'da bir araya gelen TURMEPA gönüllüleri, sahil boyunca atık topladı. 100 gönüllünün katıldığı etkinlikte toplanan 50 kilogramlık atık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ekiplerine teslim edildi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, kendilerine bırakılan kıymetli emaneti gelecek nesillere taşımanın bir borç olduğunu belirterek, 30 yıldır denizleri temiz tutmak amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakılacağını insanların bugünkü davranışlarının belirleyeceğini aktaran Öztürk, "İnsanlık olarak dünyada yarattığımız tahribatı durdurmak ve kirletmemeyi öğrenmek, doğaya verebileceğimiz en büyük destek. Bugün burada olan ve Cumhuriyet'imize, denizlerimize sahip çıkan gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha mavi ve yeşil bir Türkiye'ye ulaşacağımıza inanıyoruz. Temiz tuttuğumuz her kıyı Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağan, mavi yarınlarımız için umut olsun." ifadelerini kullandı.

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