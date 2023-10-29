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Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek

Altın şikayetleri çoğaldı, darphane devreye girecek

Altına son zamanda ilgi artınca merdiven altı rafinerilerin de çoğalmasına neden oldu. Ancak üretim ve basımdaki sahtecilik ve kayıt dışılık gibi sorunlara karşı vatandaş şikayetçi. Hal böyle olunca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) devreye girmeye girmesi kararlaştırıldı. Peki bu yeni sistemin ayrıntıları ne ve gram altın fiyatında etkisi olacak mı? İşçilik artacak mı?

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Merdiven altı rafineriler çoğalmaya başladı. Bu nedenle mevcutta 8 lisanslı rafineri var ve bunun 3-4 tanesi faaliyet halinde, diğerleri ise değil.

Özellikle altının çok talepli olduğu bir dönemdeyiz. Son dönemde sahte ve gramaj eksikliğine yönelik şikayetler oluyor. Bu çok yaygın değil, yüzde 1’i geçmez ancak rahatsızlık duyuluyor.

Darphane bu işi kayıt altına almak ve olumsuzlukları gidermek için bir kodlama sistemi yapacağı, rafinerilerin de bastıkları ürünlerde bunu belirtecekleri söyleniyor. Burada kod verilmesi suretiyle olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışıldığını görüyorum. Yılbaşından sonra uygulanmaya başlanacak bence bu olumlu bir gelişmedir.

Hangi altınlar için geçerli?

Altın şikayetleri çoğaldı: Darphane devreye girecek Külçe altın ve gram altınlar için geçerli olacak. Külçe altın zaten 1 kg olan altın anlamına geliyor. Diğerleri için ise 1 gram, 5 gram, 10 gram, 100 gram, 250, 500 altınlar için geçerli olacak.

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