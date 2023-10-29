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28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı

28 Ekim reyting reyting sonuçları açıklandı

Medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçları verileri açıklandı. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 28 Ekim'in izlenenleri belli oldu. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte gecenin reyting birincisi...

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Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 28 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı

28 Ekim Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”,

2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kardeşlerim”,

3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

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