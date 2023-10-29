Uyuz vakaları Türkiye'de arttı, kaşıntı gece saatleri başlıyor

Uyuz vakaları hem dünyada hem de Türkiye'de arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, özellikle uyuz vaklarına, belirtilerine ve tedavisine dikkat çekti ve uyarıda bulundu.

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Türkiye genelinde uyuz hastalığının görülme oranında artış yaşanıyor. Özellikle gece saati başlayan şikayetler artarken Dermatoloji polikliniklerine giden her 100 kişiden 30’una uyuz teşhisi konuluyor. Milliyet’e göre; Uzmanlar, yeni doğandan okul çocuğuna herkesin potansiyel taşıyıcı olduğu konusunda uyarıyor.

Peki hastalığın belirtileri ve en önemli septomu ne?

Uyuzun, “Sarcoptes scabiei var hominis” adı verilen bir parazitin neden olduğu bir deri hastalığı olduğunu söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Parazitin bulaşması bu hastalığa neden olur.

Bu parazit, insan cildinin üst tabakasında tüneller kazarak yaşar. Dişiler tünellerin içine yumurtalarının yanı sıra dışkılarını da bırakır. Bu durum ciltte kızarıklık, döküntü ve şiddetli kaşıntıya yol açar” dedi. "Uyuzun en önemli ve yaygın semptomu şiddetli gece kaşıntısıdır.

Bu kaşıntı özellikle geceleri artar ve uyku problemlerine neden olabilir. Kaşıntı, vücudun birçok bölgesinde hissedilebilir. Uyuz genellikle el bilekleri, parmak araları, dirsekler, diz içi, meme ucu, bel, cinsel organlar, kalça ve omuzlar gibi cildin ince ve kıvrımlı bölgelerinde daha yaygın olarak görülür.

2018'den itibaren uyuz şikâyetiyle hastaneye yapılan başvurular yükselişe geçti. Uyuz vakalarında 2020 ila 2021 verileri karşılaştırıldığında yüzde 50 artış olduğunu ve artışın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son 6 ay içerisinde uyuz görülme sıklığı çok arttı." - Prof. Dr. Zekayi Kutlubay