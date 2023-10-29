Abdullah Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Yeni yüzyılda ülkemizin daha güçlü, halkımızın daha müreffeh olacağı inancıyla milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."